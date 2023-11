Se você tem uma nota de R$ 5 como essa pode ter direito de receber até R$ 3.500

O pagamento em dinheiro físico está cada vez mais escasso e com os dias contados, devido à chegada das novas tecnologias de pagamento, como o PIX ou por aproximação, o NFC.

Já imaginou se você pudesse pegar uma nota de R$ 5 reais e conseguir fazer com que essa quantia se multiplicasse e chegasse a um montante R$ 3.500 para gastar como quiser?

Isso pode acontecer fácil na sua vida, basta apenas você ter a sorte de encontrar uma nota de fabricação rara, com uma característica incomum das demais e vender para os colecionadores de moedas.

O universo da numismática (coleção de moedas) avalia e remunera bem moedas raras considerando suas dimensões históricas, artísticas e econômicas de criação e veiculação no mercado.

O artefato da vez é uma nota rara de R$ 5 reais que pode chegar a uma bonificação de até R$ 3.500 reais.

O perfil RNF Coleções no Tik Tok mostrou que o modelo tem grande valor por conta de sua baixa circulação e algumas outras peculiaridades de fabricação.

Além disso, o número de série da nota deve estar entre A1412 a 1609A e conter as assinaturas do Ministro da Fazenda Rubens Ricupero e do presidente do Banco Central da época, Pedro S. Malan.

Para atingir a premiação máxima de R$ 3.500, é preciso que a cédula esteja classificada como “flor de estampa”, indicando seu bom estado de conservação e sem sinais de uso, desgaste ou marcas.

Confira o vídeo completo: