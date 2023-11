Você já parou para pensar quantas gírias diz todo dia? Algumas palavras que não existem no dicionário são proferidas diariamente para nos referirmos aos mais variados assuntos.

Segundo pesquisadores, o ser humano fala cerca de 15 mil palavras por dia e muitas delas são apenas do dialeto popular. A linguagem coloquial é mais comum do que pensamos.

Termos do nosso dia a dia, não são para uso formal, mas cá entre nós, são melhores que outras palavras com mesmo sentido. Aposto que você nem desconfiava da última palavra da lista. Leia.

6 palavras que não existem no dicionário, mas são muito utilizadas

1. Crush

O termo crush vem do inglês, que significa apertar ou esmagar, não estando no dicionário do nosso país.

Mas nós usamos a palavra para nos referirmos a alguma paquera ou pessoa pela qual estamos afim. Já está na hora de substituir paquera por crush, né?

2. Date

Date também veio do inglês, cuja tradução literal é data, mas no Brasil o significado é outro.

Usamos a expressão date para nos referirmos a um encontro romântico, o termo é mais popular entre os mais jovens, mas não deixa de ser muito usado.

3. Rolê

Rolê, provavelmente foi criado em alguma troca de mensagens, só para não perder tempo digitando “vamos sair hoje?”.

A palavra é utilizada para se referir a dar uma volta com os amigos, ir a uma festa ou até mesmo um “rolê de família”.

4. Babado

Essa palavra está disponível comumente no dicionário das travestis brasileiras, o pajubá, mas já caiu na boca do povo.

Com babado, nos referimos a uma fofoca das boas, um acontecimento que merece ser compartilhado de forma urgente. Quem não gosta de um babado forte, não é mesmo?

5. Apê

Quem mora em um apartamento usa constantemente a gíria apê, já caiu no gosto popular.

Basicamente, apê é a abreviação da palavra apartamento, mas também pode ser usado para moradias em geral.

6. Mano

Por fim, o mais usado de todos, a palavra mano não está documentada como formal e é usada todos os dias por quase todo mundo.

Mano é uma referência a palavra irmão, que usamos repetidas vezes com nosso grupo de amigos e já se tornou parte do vocabulário popular. Ao meu ver, alguns desses dizeres já deveriam estar no dicionário.

