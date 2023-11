Novo Centro de Ensino em Anápolis oferece preparatório para Enem e grandes vestibulares de Medicina

Princípia conta com equipe capacitada e possui método personalizado para auxiliar alunos desde o ensino fundamental

Publieditorial - 28 de novembro de 2023

Paula, Leila e Ivone estão à frente do Centro de Ensino. (Foto: Divulgação)

Novo empreendimento educacional de Anápolis, o Centro de Ensino Princípia foi criado para colocar o estudante como protagonista do próprio projeto de vida, focando em competências e revisitando lacunas de aprendizagem.

Isso porque o Princípia reuniu professores com mais de 25 anos de experiência para ofertar tudo que os alunos precisam desde o ensino fundamental até o pré-vestibular, de forma que recebam ensinamentos completos e consigam alcançar qualquer carreira que desejarem.

“A forma de aprendizado, aulas, compreensão e resultados muda completamente quando mapeamos e diagnosticamos quem é o aluno e quais suas reais demandas” afirma Ivone Moreyra, idealizadora do Princípia.

Juntamente com os professores, os tutores do Centro de Ensino estão preparados para realizar o mapeamento de competências individual de cada aluno, além de relatórios, testes e planejamento personalizado.

Ou seja, desde o ensino fundamental, os alunos podem receber um reforço em todas as disciplinas e ainda ser devidamente orientado até a conclusão da vida escolar. O objetivo é acompanhar todas as demandas daquele estudante para que ele tenha sucesso e aprenda de verdade os conteúdos.

“No time do pré-vestibular Princípia, inclusive, teremos os nomes fortes dos melhores cursinhos de Goiânia e Anápolis”, garantiu a Coordenadora Pedagógica Leila Ribeiro.

Com localização privilegiada, no bairro Jundiaí, em Anápolis, o Princípia conta com salas amplas e climatizadas, gabinetes para estudo e biblioteca e ambiente construído para o aprendizado.

“Os pais estão sobrecarregados com as demandas escolares e os alunos exaustos de estudar e não aprender. Vamos solucionar isso! Ajudamos na trajetória escolar do estudante, nas tarefas, no aprendizado, nas revisões para as provas, no obstáculo do vestibular, tudo de maneira planejada e personalizada, respeitando as potencialidades e velocidades de cada um, e ainda sobrará tempo para o lazer em família”, garantiu Paula Tomazini, psicóloga e gestora do projeto.

Com turmas de pré-vestibular iniciando agora em agosto e entrevistas agendadas, o Princípia surge como uma opção inovadora aos que almejam um método de resultados, preparando os alunos para a Medicina das grandes universidades do Brasil ou para o Enem, que abrirá portas para o futuro.

O Centro de Ensino fica localizado na Rua Manelico Crispin, quadra 51, lote 30, no bairro Jundiaí, e interessados podem obter mais informações através do Instagram @principiaensino ou pelo WhatsApp (62) 9 9240-3459.