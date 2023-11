6 tipos de fofocas que não devem ser feitas por ninguém (dizem muito sobre você)

É mais fácil cuidar da vida alheia do que lidar com os próprios problemas

Ruan Monyel - 29 de novembro de 2023

(Foto: Ilustração/Maria Helena Mazuroski/Pexels)

Conversinhas daqui, alguns pitacos dali e assim nasceu a arte milenar de fuxicar. Existem certos tipos de fofocas que não devem ser feitas por ninguém, afinal, tal prática diz muito sobre você.

É mais fácil cuidar da vida alheia do que lidar com os próprios problemas, isso é fato, mas criar boatos com inverdades sobre alguém é um claro ato de falta de caráter.

Evite conversas paralelas, guarde a sua opinião para si e tenha leveza em viver, afinal, em boca fechada, não entra mosca. Ficou curioso? Leia e descubra.

1. Difamação

A fofoca difamatória, consiste no ato de falar mal de alguém pelas costas, para terceiros, sem que alvo das críticas saiba.

Espalhar boatos que possam denegrir a imagem de um indivíduo, é feio, e não é visto com bons olhos por ninguém, esse é um excelente motivo para que seus amigos mantenham distância.

2. Inventar histórias

Criar histórias fantasiosas, ou aumentar aquilo que ouviu, apenas pelo prazer de falar da vida dos outros, é coisa de quem não tem nada melhor para fazer.

A regra é clara, não sabe de tudo? Fique calado e siga em frente. É mentira, a fofoca não edifica a alma.

3. Proferir ofensas

A forma mais “baixa” de fuxicar, é quando há ofensas diretas e caluniosas sobre alguém ou algum ato cometido pela pela pessoa.

Ofender é inaceitável, a partir do momento que você ataca alguém, sua índole e moral deixam de existir, te tornando igual, ou pior, a qualquer atitude cometida pelo alvo do julgamento.

4. Fofoca disfarçada de conselhos

Cuidado com os lobos em pele de cordeiro, eles vão se demonstrar ótimos conselheiros, mas na verdade só querem mais informações para alimentar boatos.

Quem age dessa forma, vive de maneira infeliz, não tem a proximidade e a confiança de ninguém, vivendo de migalhas, e em muitas das vezes, sozinho.

5. Falar o que acha

Comentários maldosos sobre o peso, o novo corte de cabelo e os diferentes estilos de roupas, são ruins e devem ser banidos do seu dia a dia.

Muito cuidado, palavras que possam ferir a diretamente a integridade do ser humano, são um crime grave, um simples bochicho, vai te dar dor de cabeça.

6. Contar aquilo que não sabe ao certo

Por fim, se você só sabe de partes de um acontecido, ou não tem certeza de tudo que ouviu, na moral, fica calado! Qual a necessidade de espalhar inverdades?

Quer fofocar? Faça julgamentos do bem. Exalte as qualidades de seus amigos, demonstre orgulho pelas conquistas das pessoas e colha os resultados da positividade.

