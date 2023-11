Adolescente de 16 anos que foi morta a facadas pelo namorado estava grávida

À polícia, suspeito confessou o crime dizendo ter sido motivado pelo anúncio do término

Samuel Leão - 30 de novembro de 2023

Vítima tinha 16 anos e estava grávida. (Foto: Reprodução)

Na tarde desta quarta-feira (29), um crime atroz foi descoberto pela Polícia Militar (PM) em Alexânia, ao encontrar o corpo de uma adolescente de 16 anos morta a facadas.

Uma nova informação, porém, deixou a situação ainda mais trágica. Isso porque a garota estava grávida e o bebê também morreu.

O suspeito foi localizado pelos militares e confessou o crime, afirmando ter sido motivado pelo anúncio do término.

Em tempo

A garota estava em casa e se encontrou com o próprio namorado, momento no qual anunciou que queria terminar a relação. Ao ouvir tais palavras, o jovem, de 18 anos, perdeu a cabeça e decidiu atacá-la com uma faca.

Após desferir vários golpes, matando a adolescente, ele saiu em fuga de bicicleta pela BR-060. Uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi alertada da ocorrência e saiu na busca do suspeito.

Ao circular pela região, eles perceberam um guidão às margens da via, em meio ao mato. Foram então verificar o local, percebendo um movimento dentro da mata próxima.

Foi então que encontraram jovem, que chegou a esboçar uma reação, mas logo foi contido pelos militares, confessando em seguida que teria cometido o crime por não aceitar o término da relação.

Foi dada a voz de prisão e o jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Águas Lindas de Goiás, onde irá responder pelos crimes.