Jovem trança com a amiga e resposta do namorado viraliza

Frases com duplo sentido deixaram o jovem muito chateado e namoro quase chega ao fim

Gabriella Licia - 01 de dezembro de 2023

Gravação de tela foi compartilhada mostrando a conversa entre os dois. (Foto: Reprodução/Captura via Facebook)

Já pensou que confundir uma simples letra de uma palavra pode ser o suficiente para assistir o seu relacionamento ir por água abaixo? Parece exagero, né? Mas foi o que aconteceu com um casal, que por um fio, não rompeu o romance.

A gravação de tela publicada por uma página do Facebook mostrou exatamente a conversa entre os jovens, que viralizou na internet e divertiu os internautas.

Nas cenas, é possível ver a mulher sendo questionada pelo parceiro o porquê de ter demorado a respondê-lo. Então, ela explica que estava trançando (o cabelo) com uma amiga.

Foi neste momento que a situação ficou complicada. Isso porque o rapaz entendeu algo totalmente diferente. Basicamente, ele teria trocado a letra ‘ç’ por ‘s’ na ação da namorada.

Logo, ele começou a questionar se ela estaria o traindo. A mulher negou e tentou reforçar novamente que estava com a amiga, já que ela é experiente e profissional na área.

“Se você estava com vontade, por que não me falou nada? Estou super decepcionado com você”, disse o companheiro chateado. Ela respondeu: “você nem sabe fazer, amor. Você não tem experiência como ela”.

As mensagens com duplo sentido acabaram deixando o rapaz ainda mais desolado com a ideia de que ela estaria tendo relações íntimas com a amiga.

Somente quando ela mandou uma foto das tranças no cabelo que o namorado se acalmou e riu de toda a situação.

Veja o vídeo na íntegra clicando no link!

https://www.facebook.com/reel/897390405188478