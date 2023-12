6 características que as pessoas esnobes têm e não percebem

É hora de dar fim nesta característica nociva! A particularidade pode se manifestar de diversas maneiras

Ruan Monyel - 02 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Jeff Denlea/Pexels)

Pessoas esnobes carregam consigo características que podem passar despercebidas por elas mesmas, mas que são evidentes para aqueles que estão ao seu lado.

É hora de dar fim à esnobação! Essa particularidade pode se manifestar de diversas maneiras, e muitas vezes, prejudicam o relacionamento com os demais.

Está achando que tem um amigo exibido, ou desconfia que pode ser um? Leia e descubra as principais atitudes que indicam a exibição exacerbada de alguém.

1. Arrogância

A arrogância é uma forte característica dos esnobes. Embora possa se manifestar de maneira sutil, ela ainda é presente.

A sensação de superioridade em relação aos outros, pode estar nas mínimas atitudes e palavras, geralmente menosprezando as opiniões alheias e considerando suas próprias ideias como superiores.

2. Falta de interesse

A falta de interesse verdadeiro pelas experiências de terceiros é uma atitude comum dentre os exibidos.

Os indivíduos são indiferentes às conquistas alheias, priorizando apenas suas próprias realizações. Esse comportamento afasta todos ao seu redor.

3. Exibicionismo

A busca constante por validação e a necessidade de mostrar status, são traços fortes do esnobismo.

Gente assim, tende a destacar suas conquistas, bens materiais e sucessos de maneira excessiva, buscando a aprovação constante dos outros. Esse comportamento muitas vezes mascara inseguranças profundas.

4. Críticas disfarçadas

Os esnobes frequentemente expressam suas opiniões de maneira julgadora e debochada, muitas vezes disfarçando-as como observações construtivas.

Tais críticas sutis podem acabar com a confiança e a autoestima dos outros, criando um desconforto na relação.

5. Falta de Empatia

A capacidade de se colocar no lugar do outro, definitivamente, está ausente naqueles que “se acham demais”.

Essas pessoas podem não perceber, ou talvez, nem se importar com as emoções e dificuldades alheias, dificultando que os demais possam se conectar emocionalmente com elas.

6. Círculo social limitado

Fechando a lista, gente esnobe tende a se envolver apenas com um círculo social seleto, em alguns casos, baseado em critérios como status social ou carreira profissional.

Por mais esdrúxulo que pareça, realmente existem pessoas que pensam assim. Esse comportamento limita as oportunidades de troca com os outros, reduzindo a chances de ter novos amigos.

