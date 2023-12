A nota que hoje vale muito dinheiro, mas poucas pessoas ainda têm na carteira

Modelos raros, já fora de circulação no mercado, mas que se bem conservadas e mantidas em bom estado podem render uma grana extra das boas

Magno Oliver - 03 de dezembro de 2023

(Foto: Daniel Isaia/Agência Brasil)

Você tem notas de R$ 1 real antigas ou conservadas guardadas na bolsa ou algum canto do quarto da sua casa?

Pois saiba que se a resposta for sim, saiba que pode estar portando um tesouro raro e bem valioso para os dias atuais.

O Banco Central do Brasil retirou de circulação as notas de 1 real e desde então que as têm em bom estado pode faturar alto no mercado de coleções de notas e moedas, a numismática.

Portando uma cédula com números de série entre 001 e 0072, consideradas extremamente valiosas, você pode faturar até R$ 300 reais, dependendo do estado de conservação.

Já outras notas de R$ 1 real podem variar as bonificações entre R$ 10 a R$ 95 reais, de acordo com a série.

Mesmo fora do cenário financeiro cotidiano, esse papel raro mantém um papel crucial no mundo da numismática.

A valiosidade e raridade da cédula antiga do real traz um valor histórico e financeiro para vários colecionadores nesse mundo a fora.

Confira o modelo: