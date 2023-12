Em velório de Amélia Vitória, Caiado cobra leis mais duras contra crimes de estupro e assassinato

Governador levou condolências aos familiares e se disse revoltado com a flexibilização da legislação

Samuel Leão - 03 de dezembro de 2023

Caiado em evento. (Foto: Divulgação)

O governador Ronaldo Caiado (UB) foi, na tarde deste domingo (03) ao velório da estudante Amélia Vitória de Jesus, de 14 anos, levar seus sentimentos aos familiares da vítima. A adolescente estava desaparecida desde quinta-feira (30), quando saiu de casa para buscar a irmã mais nova na escola e não retornou mais. Seu corpo foi encontrado no sábado em uma calçada no bairro Parque Hayala, em Aparecida de Goiânia.

Em entrevista à imprensa, o governador registrou seu descontentamento com a legislação do país. Ele disse que as leis vigentes impedem o estado de proteger os cidadãos dos criminosos com histórico de assassinato e estupro. “É absurda e revoltante a flexibilização da legislação”, indignou-se Caiado.

O governador disse que os que cometem esse tipo de crime, principalmente contra crianças e adolescentes, merecem prisão perpétua. Mas, diante da legislação vigente, o que ele pode fazer como governador é impor que no estado de Goiás todos os criminosos com histórico de estupro e assassinato se apresentem de 30 em 30 dias à delegacia para que o estado tenha como dar respostas à sociedade sobre como vivem esses criminosos.

“Como não tem lei federal, eu aprovei para que todos os estupradores tenham que se apresentar na delegacia mensalmente”, destacou, ao reafirmar que esses crimes são cometidos por reincidentes.

Suspeito preso

Sobre a morte da estudante, Caiado disse que existe um suspeito. Os dados coletados no carro e no celular dele e os exames feitos na vítima já estão sendo analisados e os resultados devem sair em menos de 24 horas. “Nós estamos fazendo um trabalho integrado com as Polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Metropolitana de Aparecida.

“Todos agiram rapidamente”, acrescentou o governador. As forças de segurança intensificaram os trabalhos na região de Aparecida de Goiânia onde a estudante desapareceu e seu corpo foi encontrado, para dar uma resposta o mais rápido possível sobre o crime.

Caiado acrescentou que solicitou que seja decretada pelo menos a prisão preventiva do suspeito, com base nas imagens que a polícia já tem, dentre elas a do carro que passou perto do local onde o corpo da adolescente foi deixado na calçada.

O governador pediu para que qualquer suspeita de pessoas que se instalem na região para cometer crimes, que os cidadãos procurem as delegacias para que o estado consiga acompanhar a rotina delas de perto. Assim, é possível antecipar e evitar crimes como este da estudante Amélia Vitória.