Motorista de aplicativo comete erro inacreditável e fica no prejuízo: “parece até mentira”

Em vídeo viral, profissional mostra parte interna do veículo e explica o que aconteceu; internautas deixaram alerta

Gabriella Licia - 03 de dezembro de 2023

Motorista fez o inesperado e na hora de receber a corrida que se deu conta do erro. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um motorista de transporte de passageiros por aplicativo viralizou ao contar o feito inusitado que teve durante o dia de trabalho e os internautas ficaram impressionados com a desatenção do profissional.

Saymon Tavares vive em Fortaleza (CE) e trabalha com as plataformas de transporte há bons tempos.

Em um vídeo publicado no perfil do Instagram, ele explicou que aceitou uma viagem, parou no local e iniciou a corrida normalmente.

Ao chegar no destino final, ele se virou para cobrar do cliente e percebeu que teria cometido o pior erro: ele se esqueceu de conferir se o passageiro teria entrado.

“Parece até mentira. Olha só! Destino final deu R$ 8,43. Aí eu vou cobrar do passageiro e cadê? Cadê o passageiro? Esqueci de embarcar o passageiro. Aí é f*da”, disse o profissional.

Nas imagens, é possível conferir o banco traseiro do veículo totalmente vazio. Logo, Saymon acabou ficando no prejuízo pela desatenção e ainda correndo risco de ser penalizado pela plataforma.

Nos comentários, alguns internautas riram da situação, enquanto outros deixaram alguns conselhos. “Literalmente a única coisa que ele não pode esquecer, ele esquece”, brincou uma pessoa.

“Pior que corre o risco de ter a conta suspensa por iniciar a corrida sem o passageiro. É bom ficar atento”, ponderou outro.

Veja o vídeo!