Goiana se torna a primeira mulher campeã de duelo nacional de freestyle

Kaemy, que já fez moral pelo Centro-Oeste sendo tri-campeã goiana, agora ganha reconhecimento nacional

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2023

Rapper Kaemy se torna campeã de uma das principais disputas de rap nacional. (Foto: Reprodução)

Uma goiana da língua afiada e cheia de marra conseguiu o feito de vencer um dos maiores campeonatos de rap do país. O duelo nacional é uma disputa de freestyle e funciona, esportivamente, através de batalhas de ataque e resposta entre os participantes.

Se destacando no cenário local, Kaemy já fez moral pelo Centro-Oeste, sendo tri-campeã goiana. Entre as “punchs”, que seriam rimas ritmadas comparadas a socos nas batalhas, ela resgatou toda essa bagagem e se tornou a mais cotada da categoria.

“Esse aqui que é o melhor MC do Brasil? Faz dez anos que eu sou, só que sem hype ninguém viu”, jogou, de maneira ácida, contra aquele que era o atual campeão durante uma batalha.

Em uma breve descrição, feita na publicação oficial do título, é resgatada a luta de Kaemy pelo campeonato. Na primeira fase, ela enfrentou o rapper Kroy, sendo seguida por PH na segunda e Lorran na terceira, todos nomes emergentes do meio musical.

A decisão ocorreu neste domingo (03), e a MC vitoriosa ainda recebeu um prêmio de R$ 3o mil pelo título. A rapper goiana tem apoio de artistas renomados, como o Dj Low, e se impõe no cenário nacional .

Com estilo irreverente, a artista vem trilhando uma carreira de sucesso lateral ao mainstream, explorando o universo do freestyle e desenvolvendo produções alternativas. Ao mesmo tempo, também preserva alicerces irretocáveis do rap.

Chamada pelo vulgo carinhoso de vovó, Kaemy teve um verso resgatado nas redes sociais recentemente, o qual diz: “quatro pretos dominando a área, em cima do palco esqueço minhas falhas, rimei na rua ganhei umas folhas, igual uma formiga carreguei minha casa”.