Abertas inscrições de concurso público do IPEA para níveis superior e técnico com salários de quase R$ 21 mil

Candidaturas podem ser feitas de forma online e provas acontecerão no dia 25 de fevereiro de 2024

Gabriella Pinheiro - 05 de dezembro de 2023

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) abriu, nesta terça-feira (05), as inscrições para o concurso público com salários de até R$ 20.924,80.

São 80 vagas disponíveis destinadas aos candidatos com nível de escolaridade superior e para cargos de técnico de planejamento e pesquisa.

As inscrições podem ser feitas de forma online por meio do site da Fundação Cesgranrio – banca responsável pelo certame – até às 16h do dia 10 de janeiro. O valor da taxa é de R$ 180.

Há vagas para as áreas de planejamento, pesquisa e avaliação de políticas públicas e da gestão governamental; planejamento e gestão do conhecimento e de dados e planejamento, gestão e logística.

O processo seletivo acontecerá em três etapas, sendo elas: provas objetivas, provas discursivas e avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.

As avaliações serão realizadas nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal (DF) e estão previstas para serem aplicadas no dia 25 de fevereiro de 2024.

Os aprovados no certame serão lotados, inicialmente, na unidade do Ipea em Brasília, podendo optar por permanecer no município ou ir para o Rio de Janeiro (RJ), após 12 meses. A carga horária é de 40 horas semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.