Cantor Zé Neto é transferido para São Paulo após acidente em Minas Gerais

Conforme a PRF, além do cantor, que estava em uma caminhonete, mais dois carros e uma carreta se envolveram no acidente

Gabriella Licia - 05 de dezembro de 2023

Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano (Foto: Reprodução Facebook).

Atualizada às 01h51 com novas informações

O cantor sertanejo Zé Neto, dupla de Cristiano, sofreu um acidente nesta terça-feira (05) enquanto voltava do rancho que possui em Fronteira, cidade do triângulo mineiro.

Segundo a assessoria do artista, ele sofreu ferimentos na região do tórax e foi encaminhado para um hospital em São José do Rio Preto.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além do cantor, que estava em uma caminhonete, mais dois carros e uma carreta se envolveram no acidente.

Ainda não há detalhes sobre a ocorrência, mas já se sabe que não houve vítimas fatais e que o veículo do artista capotou.

Ao receber socorro, ainda em Fronteira, Zé Neto estava consciente e ciente do susto que passou.

Mais informações a qualquer momento.