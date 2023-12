Médica de Anápolis explica doença silenciosa que afeta 30% dos adultos brasileiros

Como, às vezes, a doença não apresenta sintomas, é essencial estar em dia com consultas e exames

06 de dezembro de 2023

Maria Paula Agi é médica com residência em Cardiologia pela Beneficência Portuguesa de São Paulo/SP. (Foto: Divulgação)

Muitas vezes silenciosa, a hipertensão é uma doença que atinge 30% da população adulta brasileira, segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão.

Diante disso, é essencial estar em dia com a saúde, realizando anualmente os check-ups necessários.

Pensando nisso, entrevistamos a médica Maria Paula Agi, formada pela Universidade do Oeste Paulista (NOESTE), com residência médica em Cardiologia pela Beneficência Portuguesa de São Paulo/SP.

Atualmente, a profissional atua ofertando atendimentos na Clínica Popular da Saúde, que possui estrutura completa na realização de exames e consultas cardiológicas.

O que é Hipertensão?

Dra. Maria Paula: A hipertensão, também conhecida como pressão arterial elevada, é uma condição em que a força do sangue contra as paredes das artérias é consistentemente muito alta, é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisação dos rins. A pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio (mmHg) e é expressa por dois números: a pressão sistólica sobre a diastólica.

Quais são os sintomas da hipertensão?

Dra. Maria Paula: A hipertensão na maioria dos casos não apresenta sintomas óbvios. Isso significa que uma pessoa pode ter pressão arterial elevada por anos sem perceber. No entanto, em casos mais avançados, podem ocorrer alguns sinais e sintomas que incluem: dores de cabeça, tonturas ou vertigens, problemas de visão, falta de ar, sangramento nasal, fadiga e fraqueza.

Quais são os fatores de risco para desenvolver hipertensão?

Dra. Maria Paula: Vários fatores podem aumentar o risco de desenvolvimento de hipertensão. Alguns desses fatores são modificáveis, o que significa que você pode tomar medidas para reduzir seu risco, enquanto outros não são modificáveis.

Os fatores de risco para hipertensão incluem genética, idade, dieta rica em sal, falta de atividade física, excesso de peso, consumo excessivo de álcool e tabagismo. É importante notar que esses fatores de risco muitas vezes estão interligados, e a adoção de um estilo de vida saudável pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver hipertensão.

Como é feito o diagnóstico da hipertensão?

Dra. Maria Paula: O diagnóstico da hipertensão geralmente é feito medindo a pressão arterial. Esse processo ocorre várias vezes durante um período de tempo para confirmar a hipertensão. Isso ocorre porque a pressão arterial pode variar ao longo do dia e ser influenciada por vários fatores, como estresse e atividade física.

O profissional de saúde também pode realizar outros exames para avaliar o impacto da hipertensão no corpo e determinar se há danos aos órgãos, como o coração, os rins e os vasos sanguíneos. Esses exames podem incluir exames de sangue, eletrocardiograma (ECG) e testes de função renal.

O diagnóstico e o acompanhamento da hipertensão são partes importantes para prevenir complicações a longo prazo. Se você estiver preocupado com sua pressão arterial, é fundamental consultar um profissional de saúde para avaliação e aconselhamento adequado.

Quais as principais recomendações para quem tem hipertensão?

Dra. Maria Paula: Se você foi diagnosticado com hipertensão, é crucial adotar um estilo de vida saudável , fazer exercícios regulares, controlar o estresse, evitar álcool e cigarro.É fundamental trabalhar em estreita colaboração com seu médico para desenvolver um plano de tratamento personalizado e ajustar as estratégias conforme necessário.

O gerenciamento eficaz da hipertensão envolve uma abordagem abrangente que combina mudanças no estilo de vida saudável e, quando necessário, medicação.