Gabriella Licia - 06 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Trinity Kubassek/Pexels)

No próximo dia 13 de dezembro iniciará o processo de retrogradação de Mercúrio e, com isso, haverá alguns signos que precisarão de forças para enfrentar algumas perdas complexas.

A confusão mental e a falha na comunicação serão duas realidades presentes nos próximos dias para alguns nativos que serão mais prejudicados com o planeta retrógrado.

Como o fenômeno acontecerá na casa de capricórnio, é fundamental buscar ser flexível, menos cabeça dura e, ainda, se adaptar às novas situações que devem acontecer. Esteja de olhos abertos com a forma que você se expressa com os outros. Suas intenções podem ser mal interpretadas.

Para entender melhor, confira a lista abaixo e as dicas separadas pelo horóscopo. Caso o seu Sol, ascendente ou Lua estiverem aqui, é bom redobrar os cuidados. Veja só!

Os signos que precisarão de forças porque vão perder algo muito importante:

1. Câncer

O signo de câncer é o oposto-complementar de capricórnio. Com isso, os cancerianos poderão sentir um pouco mais forte as ações do Mercúrio Retrógrado.

As chances de discussões aparecerem com mais frequência nos próximos dias são grandes. Inclusive, uma pessoa próxima pode decidir partir da sua vida por conta própria.

Dê tempo ao tempo e entenda que algumas coisas não são perdas, mas sim livramentos. Não dá para implorar para ninguém ficar na sua vida.

2. Capricórnio

Os capricornianos até estarão com sorte no campo profissional, mas uma perda sentimental poderá acontecer de forma muito abrupta. É preciso ter muita sabedoria para lidar com o rompimento.

Fechar ciclos pode ser muito difícil para essas pessoas, mas será necessário para o amadurecimento.

3. Peixes

Por fim, os piscianos também poderão enfrentar uma perda. Para eles, será no campo financeiro ou profissional. Seja um dinheiro que sumirá, uma compra que dará errado ou um projeto que será descartado.

Independente do que seja, mantenham-se resilientes, pois isso servirá para abrir novas portas.

