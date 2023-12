Bolsonaro e Márcio Corrêa chegam à Argentina para posse de Milei

Pré-candidato a prefeito de Anápolis é o único político da cidade na comitiva do ex-presidente

Pedro Hara - 07 de dezembro de 2023

Jair Bolsonaro e Márcio Corrêa. (Foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (PL) chegou à Argentina na noite desta quinta-feira (07) juntamente com o deputado federal Márcio Corrêa (MDB) e outras figuras políticas para a posse do presidente eleito Javier Milei.

A cerimônia está marcada para domingo (10), em Buenos Aires, e marcará também o retorno do ex-presidente em um grande ato político desde que perdeu a reeleição no ano passado para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Maior liderança da direita no país, Bolsonaro deve ter participação ativa no pleito municipal do ano que vem. Márcio Corrêa é pré-candidato a prefeito de Anápolis e o único político da cidade na comitiva do ex-presidente.

Javier Milei vai ocupar a Casa Rosada, sede do governo argentino, a partir de 10 de dezembro, dia em que termina o mandato de Alberto Fernández. Ultraliberal, ele derrotou o atual ministro da Economia do país, Sergio Massa.