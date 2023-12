Crimes ‘saem’ das ruas e vão para os meios eletrônicos em Goiás

Avaliação é de especialista em segurança pública. Estado registrou aumento de 1.022,2% em apenas um ano

Maria Luiza Valeriano - 08 de dezembro de 2023

Golpe por meio eletrônico aumentou 1.022,2% em 2022 (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Em apenas um ano, de 2021 para 2022, Goiás registrou um aumento de 1.022,2% de fraudes por meio eletrônico. Ao todo, foram 4 golpes virtuais por dia em 2022, enquanto isso, casos de homicídio doloso, roubo e furto caíram, o que aponta para uma realidade em que o crime saiu das ruas e adentrou nas redes.

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, referente ao ano passado, apontaram que Goiás teve uma diminuição generalizada de ocorrências, puxada principalmente por fatores como tráfico de drogas (-26,8%), roubo a transeunte (-16,5%), pessoas desaparecidas (-8,8%), entre outros.

Já quanto aos crimes cibernéticos, analisados no que diz respeito ao estelionato por meio eletrônico, o salto foi de 128 para 1.461 registros, um aumento de 1.022,2% que conquistou o segundo lugar do país, atrás apenas de Roraima, com 1.155,1%.

“São vários fatores que levam à diminuição de casos. As polícias têm aprimorado os mecanismos de controle, prevenção e repressão ao crime e têm sido razoavelmente eficientes. […] Já a quantidade de crimes cibernéticos é astronômica”, afirmou o especialista em segurança pública, Edemundo Dias, ao Portal 6.

“À medida que a tecnologia evolui, o mundo do crime evolui, em igual medida ou até maior”, completou.

Para além do estelionato, o delegado aposentado apontou que Goiás também registra cada vez mais casos de pedofilia, assédio sexual e roubo de dados por meio digital, o que também configuram crimes cibernéticos.

Vale destacar que houve ainda o aumento de roubo e furto de celular, cujos registros eram 28.141 em 2021 e chegaram a 28.960 em 2022 – 1,6% a mais. “Esses aparelhos viram objetos para o crime”, explicou.

Diante disso, a causa do crescimento de ocorrências virtuais se dá em três fatores principais, sendo o primeiro o aumento do uso da internet e, com isso, o aproveitamento da falta de letramento digital. Segundo uma pesquisa do Cetic.br, o número de usuários passou de 74% da população em 2019 para 81% em 2021. Já a quantidade de pessoas que realizam compras online é de 46%.

“Precisamos trazer mais educação sobre a utilização desse gigante incontrolável que se chama internet”, destacou o especialista. Além disso, outro fator é a quantidade exorbitante de casos, o que sobrecarrega o aparelho estatal.

Por fim, a falta de mão de obra capacitada e equipamentos se destaca como problema para o enfrentamento dos crimes, principalmente no interior goiano. “É muito incipiente ainda. Precisamos melhorar a formação dos policiais, investir em equipamentos e operações maiores. Em Goiânia, temos equipes muito boas, mas e o interior?”, indagou.

“À medida que o mundo criminoso evolui, o estado tem o dever de evoluir mais ainda”, finalizou.

O Portal 6 solicitou posicionamento da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP) diante dos dados.

Em nota, a pasta afirmou que “é feita a capacitação de todos os policiais que atuam em Goiás, bem como, é realizada a entrega de equipamentos e ferramentas para que as delegacias tenham condições de atendimento às vítimas”.

Confira a nota na íntegra: