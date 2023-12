Edital publicado para concurso público com mais de 1.300 vagas em Goiás

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 9,9 mil

Augusto Araújo - 08 de dezembro de 2023

Imagem mostra alunos sentados em cadeiras dentro da sala de aula (Foto: Arquivo/EBC)

A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, município no Entorno do Distrito Federal (DF), publicou o edital de abertura para concurso público, com mais de 1.300 vagas.

Destas, 508 serão destinadas para ampla concorrência, enquanto as demais 812 serão para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Confira a relação completa de cargos ao final da matéria.

Os contratados irão receber salários entre R$ 1.320 e R$ 9.696, com jornadas de trabalho de 30h a 40h semanais, conforme o exigido para a função.

As inscrições serão feitas por meio do site do Instituto Itame, banca organizadora do certame, entre os dias 07 de janeiro e 04 de fevereiro de 2024.

Serão cobradas taxas de R$ 80, R$ 100 e R$ 150, conforme o nível de escolaridade do candidato.

Dessa forma, os inscritos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, prevista para o dia 14 de abril de 2024. Contudo, algumas vagas exigirão prova prática e exame de aptidão física.

Lista completa de cargos disponíveis:

Ensino fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais

Operador de Máquinas

Pedreiro

Auxiliar de Creche e Transporte Escolar

Auxiliar de Sepultamento

Eletricista

Eletricista de Alta Tensão

Guarda Patrimonial

Motorista A/B

Motorista de Transporte Escolar

Ensino Médio

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias

Agente Fiscal do Procon

Administrativo

Desenhista-Cadista

Fiscal Ambiental

Fiscal de Tributos Municipais

Técnico em Agromensura

Técnico de Auditoria

Técnico em Enfermagem

Topógrafo

Ensino Superior

Analista Ambiental

Analista Tributário

Arquiteto

Assistente Social

Auditor Superior

Contador

Educador Físico

Enfermeiro

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro (diversas áreas)

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Para mais informações, confira o edital do concurso público.