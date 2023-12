Identificada jovem vítima de grave acidente em perímetro urbano da BR-153

Colisão ocorreu por volta das 9h desta sexta-feira (08)

Karina Ribeiro - 08 de dezembro de 2023

Imagem mostra local do acidente no perímetro urbano da BR-153 (Foto: Reprodução)

Foi identificada como Eldeniza Rodrigues de Jesus, de 29 anos, a vítima de um grave acidente ocorrido no perímetro urbano da BR-153, na altura do Country Club, em Aparecida de Goiânia.

A colisão ocorreu por volta das 9h desta sexta-feira (08).

O acidente envolveu, pelo menos, três veículos, sendo duas motocicletas e um caminhão.

A colisão ocorreu entre as duas motos. No momento em que a condutora caiu no chão, o caminhão que vinha na sequência não conseguiu parar e passou por cima dela.

A vítima veio a óbito no local e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para perícia e retirada do corpo.