Prêmio do BBB 24 pode chegar a R$ 3 milhões e casa será inspirada em contos de fadas

Entrada na casa está marcada para o dia 8 de janeiro

Folhapress - 08 de dezembro de 2023

Tadeu Schmidt. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Há um mês para a estreia do BBB 24, o apresentador Tadeu Schmidt mostrou em um vídeo as inspirações da equipe do reality para a residência dos brothers.

A entrada na casa está marcada para o dia 8 de janeiro e os cômodos terão os contos de fadas e fábulas infantis como tema. Cada parte da casa vai ter elementos presentes que remetem ao tema.

Em comunicado enviado à Folha de S.Paulo pela Globo, a emissora também afirma que o vencedor da edição pode levar para casa R$ 3 milhões.

Durante a CCXP 23, Boninho, diretor do programa, disse que a casa vai ter quatro quartos, diferente das outras edições, que só tinham dois.

A novidade tem o potencial de afetar diretamente os rumos do jogo, uma vez que muitas vezes os participantes formam grupos de acordo com os quartos.

É comum que quem está no mesmo cômodo acabe tendo uma convivência maior e isso acabe se tornando um motivo para não ser votado por quem dorme ali pertinho.

Veja o vídeo: