Rio Vermelho abre quadro de vagas com diversas oportunidades para Anápolis

Contratados contarão com benefícios como plano de saúde, refeição na empresa e vale-transporte

Davi Galvão - 08 de dezembro de 2023

Grupo Rio Vermelho abre seleção para diversas vagas, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Rio Vermelho Distribuição está com diversas vagas de emprego já abertas em Anápolis, com oportunidades para os mais diversos níveis de experiência e graus de ensino.

Ao todo, são 27 oportunidades, sendo elas para motorista entregador (15), separador de mercadorias (02), movimentador de mercadorias (01), estagiário de recursos humanos (01), assistente de departamento de pessoal (01), assistente de conciliação (01), vigilante (01) e mecânico montador (01).

Para todas as vagas, a empresa estará oferecendo salário compatível com o mercado, plano de saúde Unimed ou Hapvida, refeição na empresa e vale-transporte.

Com relação às oportunidades para motoristas, será indispensável experiência na função, além do candidato possuir ensino fundamental completo e possuir categoria tipo D.

Já para os cargos de separador e movimentador de mercadorias, será exigido apenas experiência na função, ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar no 2º ou 3º turno. Ambas as posições ainda contarão com o benefício de assiduidade.

Com relação à vaga de vigilante, é necessário também experiência na função, além de disponibilidade para trabalhar das 13h às 22h45, além de possuir o curso atualizado de especialização necessária. A função ainda conta com o acréscimo de 30% por periculosidade.

Já para os cargos de assistente de departamento de pessoal e de conciliação será exigido graduação em administração ou áreas similares, além de conhecimento com o sistema Winthor ou pacote Office.

Os interessados podem enviar o currículo através do e-mail [email protected] ou através do telefone (62) 99961-2750.