6 atitudes silenciosas que levam seu relacionamento para o fim

Quando a chama se apaga, o amor vira apenas conveniência e comodismo. Isso destrói a relação; saiba o que nunca fazer

Gabriella Licia - 09 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Pexels/Karolina Grabowska)

Em longos relacionamentos é comum existir algumas atitudes silenciosas que levam ao desgaste gradativamente e, quando o casal entende a gravidade do problema, costuma ser tarde demais para recuperar a paixão.

No início de toda relação, é comum perceber uma busca incessante para impressionar o pretendente e ganhar, de uma vez por todas, o coração da pessoa. Acontece que para o amor ser duradouro e saudável, é fundamental oferecer manutenções no vínculo e muita gente sequer se lembra disso.

Você deve estar se perguntando que tipo de manutenções seriam essas, certo? Acredite: vai muito além de levar ela para jantar no Dia dos Namorados e dar um bom presente no aniversário de namoro. É preciso cativar a sua pessoa todos os dias para que a paixão não esfrie.

Afinal, quando a chama se apaga, o amor vira apenas conveniência e comodismo. Isso destrói a relação e a torna frágil o bastante para se desfazer cedo.

Se quer entender o que nunca fazer para salvar sua relação, confira a lista abaixo e já anote as dicas!

6 atitudes silenciosas que levam seu relacionamento para o fim:

1. Falta de proatividade

Essa vale tanto para os homens, quanto para as mulheres, eim? É muito importante ter proatividade na relação e provar para o parceiro o seu interesse em fazer coisas pelo bem de vocês.

Seja a iniciativa para chamar para um jantar ou em comprar uma lembrancinha sem data especial. Isso com certeza vai ganhar o coração da pessoa e certificar que você é a melhor escolha da vida dela.

2. Falta de posicionamento

Pessoas que não se posicionam, que não tomam decisões e aguardam sempre que o outro decida tudo acaba se tornando alguém desinteressante. A outra pessoa parceira pode acabar perdendo boa parte da admiração por você, caso cometa isso.

E estamos falando dos detalhes. Até mesmo na hora de fazer o pedido no restaurante é bom ter posicionamento, saber ouvir e saber falar.

3. Silêncio

Silêncio é a pior escolha dentro de uma relação, caso os dois estejam almejando viver longos anos juntos. Isso porque é crucial ter um diálogo aberto e transparente, pontuando o que está ruim e precisa de melhora, como também o que está excelente, enaltecendo a pessoa pelo acerto.

4. Comodismo

Ninguém aguenta viver muito tempo em uma rotina contínua e acomodada, sem novidades e arrepios. O interessante é buscar estar sempre inovando entre vocês, seja na vida íntima, como no dia a dia também.

5. Ignorar os detalhes

Não deixe de se cuidar! Existe aquele dilema que diz sobre pessoas se descuidarem depois que entram em um relacionamento. O zelo com o corpo, com os cabelos, com a pele e com o vestuário é importantíssimo para que a admiração não diminua.

Afinal, é necessário se apaixonar todos os dias pela sua pessoa. Isso é, de fato, o segredo para o amor durar.

6. Falta de reconhecimento

Agradeça! Pontue o que está bom, elogie os detalhes, as unhas feitas ou o tempero novo! Não deixe de reconhecer os esforços da pessoa em prol da sua felicidade. Isso agrega muito na relação!

