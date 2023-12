Começam as obras da Ponte da Estaiada de Anápolis que vai custar mais de R$ 125 milhões

Davi Galvão - 09 de dezembro de 2023

Projeto de ponte estaiada da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Foi dada neste sábado (09) a ordem de serviço das obras da Ponte Estaiada de Anápolis que ligará as avenidas Brasil Sul e Pedro Ludovico.

O projeto prevê a construção de uma estrutura suspensa de cerca de 300 metros, com o intuito de agilizar o acesso à região Sudeste do município.

Ao todo, serão 298 metros de extensão e cerca de 80 metros de altura da base ao topo. A estrutura custará um valor de mais de R$ 125 milhões.

A ponte irá receber o nome de Edenval Ramos Caiado, pai do governador Ronaldo Caiado (UB).

“Conferir o nome do meu pai a essa obra aumenta ainda mais o meu compromisso em retribuir ao Roberto Naves e aos meus conterrâneos anapolinos. O apoio e o carinho por esta cidade que sempre acolheu tão bem meu pai e todos nós, nascidos e criados aqui. Estarei acompanhando essa obra de perto até o dia da inauguração, se Deus quiser”, declarou Caiado.

Apesar da ordem de serviço ter sido assinada apenas neste sábado (09), as obras já haviam sido iniciadas ao longo da semana, com a afixação das estacas de concreto que representam a fundação do projeto.