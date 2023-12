Encantos do Planalto Central: 8 cidades formam nova região turística de Goiás

Território engloba destinos queridinhos de muitos viajantes pelas inúmeras belezas naturais, assim como os mais diversos atrativos

Isabella Valverde - 09 de dezembro de 2023

Lagoa dos Cristais, em Cristalina. (Foto: Divulgação/Goiás Turismo)

Cada vez mais, Goiás mostra toda beleza que guarda, atraindo turistas das mais diversas partes do país, assim como encantando os goianos. Conquistando ainda mais os viajantes, o Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), anunciou nesta sexta-feira (08) a criação de uma nova região turística: Encantos do Planalto Central.

A novidade é a 12ª região no Mapa do Turismo e é formada por oito cidades próximas ao Distrito Federal, sendo elas Alexânia, Abadiânia, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo e Planaltina.

O território engloba destinos queridinhos de muitos viajantes pelas inúmeras belezas naturais, assim como os mais diversos atrativos.

Na região, é possível encontrar a maior praia artificial da América do Sul, localizada no lago Corumbá IV, o maior clube de pesca esportiva do Brasil, em Luziânia, a maior cachoeira acessível do país, em Formosa, assim como vários outros atrativos que encantam os turistas.

A iniciativa é uma forma de acabar com a antiga visão pejorativa que a chamada “região do Entorno” muitas vezes é tratada, provando que ela tem muito a oferecer para os goianos.

Para além de mostrar as belezas e atrativos das cidades, o estímulo do turismo ainda se destaca por fortalecer a economia ao garantir a geração de emprego e renda.

Ao todo, o Mapa do Turismo é composto por 12 regiões, sendo que duas delas passaram por mudança recente nos nomes. São elas: Chapada dos Veadeiros; Chapada das Emas; Estrada de Ferro; Águas Quentes; Lagos do Paranaíba; Negócios e Tradições; Pegadas no Cerrado, Vale da Serra da Mesa; Vale do Araguaia; Terra Ronca (antiga Águas e Cavernas do Cerrado); do Ouro (antiga Ouro e Cristais) e Encantos do Planalto Central.