Reviravolta no caso do Homem que ganhou na Mega da Virada e ficou sem o dinheiro

Disputa no tribunal foi longa e trabalhosa, mas ele acabou conseguindo comprovar que era merecedor daquele prêmio

Magno Oliver - 09 de dezembro de 2023

(Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Uma situação um tanto quanto inusitada viralizou nas redes sociais e deu o que falar entre os internautas por conta de um prêmio de loteria.

Um apostador da Mega da Virada, morador de Florianópolis (SC), teve o bilhete furtado e ganhou na Justiça o direito de receber parte do prêmio da Caixa Econômica Federal por conta do incidente.

O homem comprovou que havia adquirido a cota de um bolão que acertou os números da quina e acabou recebendo a quantia de R$ 11.420,27.

O Juizado Especial Federal (JEF) concedeu sentença favorável ao apostador no último dia 04 e a Caixa Econômica ainda pode recorrer às Turmas Recursais de Santa Catarina.

De acordo com informações do processo, o banco havia negado o pagamento num primeiro momento alegando que isso só seria possível somente mediante uma decisão judicial.

O bilhete premiado foi registrado no dia 28 de dezembro do ano passado, tinha código de identificação e foi realizado por meio do WhatsApp da lotérica.

A Justiça Federal relatou que o ganhador apresentou boletim de ocorrência do furto e também comprovantes de pagamento do bilhete, o que acabou dando a ele o recurso definitivo para reaver o prêmio conquistado.

“Considerando os documentos apresentados em autos, fica demonstrado que o autor detinha posse do bilhete premiado até o dia do furto, sendo suficiente para a comprovação da condição de ganhador”, entendeu o juiz Marcelo Krás Borges, da 6ª Vara da Justiça Federal em Florianópolis.

Em resposta ao NSC Total, a Caixa Econômica Federal divulgou nota alegando não comentar ações judiciais de clientes em curso.