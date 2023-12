Aposta do interior de Goiás leva sozinha prêmio da Lotofácil de R$ 4 milhões; veja de onde

Outros 13 apostadores goianos acertaram 14 números, recebendo valores entre R$ 1.955,53 e R$ 58.665,75

Augusto Araújo - 10 de dezembro de 2023

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma aposta realizada no interior de Goiás foi a grande vencedora do concurso 2975 da Lotofácil, realizado neste sábado (09).

Conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF), a cartela vencedora levou a bolada total de R$4.088.381.

Ela foi registrada na Lotéria Lefer, em Planaltina, cidade no entorno do Distrito Federal (DF), com um total de 17 números apostados.

Vale destacar que, para ganhar na Lotofácil, pode-se registrar entre 15 e 20 dezenas, de 25 disponíveis na cartela. Levam prêmios aqueles que acertam entre 11 e 15 bolinhas sorteadas.

Além disso, a aposta foi feita em uma modalidade bolão, sendo dividida em 25 cotas. Assim, cada uma delas irá receber cerca de R$ 163 mil.

Outros 13 apostadores goianos acertaram 14 números na Lotofácil deste sábado (09), recebendo valores entre R$ 1.955,53 e R$ 58.665,75, conforme o tipo de cartela registrada e formato de aposta.

Mais detalhes podem ser conferidos no site das Loterias Caixa.