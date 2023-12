Conheça o ilustre Iolan, que leva cães em um carrinho de supermercado pelas ruas de Anápolis

Samuel Leão - 11 de dezembro de 2023

(Foto: Captura/ Samuel Leão/ Portal 6)

Pela região Central de Anápolis, especialmente no Jundiaí, Iolan Carneiro Fonseca, anapolino de 58 anos, se destaca por carregar um carrinho de supermercado com dois cães dentro.

Em situação de rua há cerca de 15 anos, costuma ser bem recebido por conversar educadamente, apesar dos animais e itens que carrega por vezes o impedirem de adentrar estabelecimentos.

“Eu estou nessa rua e é raro a gente encontrar um amigo de verdade. Cheguei a cair no estado de rua porque eu tinha um egoísmo, uma prepotência, soberba e orgulho, me perdi”, revelou.

Crescido no Bairro Maracanã, hoje em dia ele se dedica aos cães e ao estudo da bíblia, sempre soltando citações nas conversas, enquanto acaricia os animais.

O homem ainda revelou que já trabalhou de vendedor, pintor, taxista, com publicidade e em um escritório de contabilidade. Hoje, diz desempenhar diversas outras funções aos cães.

“Eles que são ricos, a Princesa e o Amarelim. Tem motorista, massagista, churrasqueiro, vigia, vivem bem. Cachorro vê coisas no ser humano que poucas pessoas veem”, contou.

Iolan diz ter estudado na Escola Chapeuzinho Vermelho, depois no Estadual José Ludovico de Almeida, no Antensina Santana e então no Elias Chadub.

Apesar de viver em situação de rua, afirma ser feliz por ter maior contato com a palavra de Deus agora do que antes. O mesmo vale para os cães, que carrega tal qual anjos da guarda.