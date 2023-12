Liberado novo saque do PIS; consulte quem está na lista para receber

Gratificação é um benefício do Governo Federal destinado aos trabalhadores brasileiros

Gabriella Pinheiro - 11 de dezembro de 2023

Prazo para negociação do Refis 2023 é prorrogado. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O novo saque do PIS, que é pago pela Caixa Econômica Federal (CEF), referente ao mês de dezembro deste ano, já começou a ser liberado para mais de 500 mil trabalhadores.

A gratificação, que significa Programa de Integração Social, é um benefício social do governo brasileiro destinado aos trabalhadores e tem como objetivo promover a integração do empregado no desenvolvimento da empresa, além de garantir recursos para os empregados em diversas situações.

Toda a quantia é depositada em uma conta nominal da instituição financeira e só pode ser retirada pelo próprio trabalhador.

Aqueles que ainda não realizaram o saque devem correr, pois o prazo vai até o dia 28 de dezembro, conforme anunciado no calendário liberado pela CEF.

Após esse período, todos os valores que não foram sacados pelos empregados serão destinados ao Tesouro Nacional e o trabalhador terá que fazer um requerimento de saque.

O saque pode ser feito por meio dos seguintes canais: crédito em conta Caixa, quanto o contemplado possui conta corrente, poupança ou Conta Digital e crédito pelo Caixa Tem, em contas poupança social digital, aberta automaticamente pela CEF.

Além disso, há também a possibilidade de fazer o saque nos caixas eletrônicos, nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão Social e senha e na agência CEF, no documento oficial de identificação.

Podem receber o novo saque do PIS, os trabalhadores devem estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, receber remuneração mensal média de até dois salários mínimos, ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias e ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

