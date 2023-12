Língua portuguesa tem uma nova palavra; veja se você já falou ela

Anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Letras (ABL) e termo deverá constar nas próximas edições dos dicionários

Gabriella Licia - 12 de dezembro de 2023

Página de dicionário. (Foto: Ilustração/Fabio Braga/Folhapress)

Você já ouviu falar sobre a língua portuguesa ser uma ‘língua viva’? Isso significa que o idioma está apto a ser modificado a qualquer momento, inclusive agregando novas palavras aos dicionários.

Desta vez, a Academia Brasileira de Letras (ABL) anunciou, na última semana do mês de novembro, a oficialização de uma palavra estrangeira para o Português.

Trata-se do termo ‘logar’. O verbo, já bem comum no vocábulo mundial, significa “obter acesso a um site, programa de computador, sistema operacional ou rede por meio de processo de identificação eletrônica em geral, digitando o nome de usuário e senha pessoal em campo próprio”.

Agora, as palavras ‘login’ e todas as conjugações do verbo ‘logar’ foram oficializadas no idioma e deverão aparecer nas páginas dos dicionários, a partir das próximas edições.

Vale a pena lembrar que, assim como uma infinidade de palavras estrangeiras, logar também já era bastante usada no dialeto diário do brasileiro.

No entanto, a partir do reconhecimento da ABL, o termo faz parte do léxico da Língua Portuguesa.