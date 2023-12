Nova parceira do Ifood, Zumm Delivery está cadastrando entregadores que podem faturar mais de R$ 4 mil por mês

Aplicativo oferece diversos benefícios, como saque do valor no mesmo dia e seguro em caso de acidente

Publieditorial - 12 de dezembro de 2023

Zumm Delivery anunciou parceria com IFood. (Foto: Divulgação)

A Zumm Delivery, maior rede entre empresas e entregadores em Anápolis, anuncia parceria direta com iFood e está aprovando cadastros para novos parceiros.

Com a alta demanda de entregas, ganhos maiores no final de semana e dias de chuva (em que os trabalhadores recebem capa de chuva gratuita), os entregadores podem faturar até mais de R$ 4 mil por mês, contando ainda com inúmeros benefícios.

Uma das principais vantagens é o seguro, que cobre despesas médicas e remunera os dias em que o profissional precisará ficar afastado.

Para mais, o atendimento rápido em caso de problemas ou dúvidas nas entregas é um importante diferencial apresentado pela rede.

O cadastro pode ser realizado por meio do aplicativo Zumm Delivery Entregadores, disponível na Play Store.

Para mais informações, basta entrar em contato por meio dos telefones (62) 9 8312-9647 / (62) 8651-0948.

Vale ressaltar que o cadastro é liberado em poucas horas e, no mesmo dia, o parceiro já pode começar a realizar entregas.

Os requisitos são:

-CNH tipo A;

-Moto própria;

-Mochila (Bag) de entregas.

Empresas interessadas também podem entrar em contato pelos números acima.