O que já se sabe sobre novo concurso do Tribunal de Contas de Goiás que terá salários de mais de R$ 11 mil

Processo seletivo está previsto para 2024 e banca organizadora já foi definida

Gabriella Pinheiro - 12 de dezembro de 2023

Sala de prova de concurso. (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) iniciou os preparativos para a aplicação de um novo concurso público, previsto para acontecer em 2024.

Na última segunda-feira (11), o TCE publicou a dispensa de licitação para a contratação da Fundação Getúlio Vargas – banca organizadora que será responsável pelo certame.

De acordo com o documento, o novo processo seletivo irá ofertar vagas para o cargo de analista de controle externo – profissional responsável por planejar, coordenar e executar ações relativas à fiscalização e controle externo da arrecadação e aplicação de recursos do Estado ou da União.

Para desempenhar a função, os candidatos devem ter escolaridade em nível superior completo em qualquer área de formação.

Os aprovados no certame receberão uma remuneração de R$ 11.335,32.

É válido ressaltar que no último concurso do TCE foram ofertadas um total de 35 vagas para o cargo de analista, com especialidades em controle externo, contabilidade, engenharia e tecnologia da informação.