⁠O passo a passo para recuperar uma panela queimada e deixá-la como nova (é muito fácil)

Quem nunca esqueceu uma panela no fogo, que atira a primeira pedra

Ruan Monyel - 13 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Recuperar uma panela queimada pode parecer desafiador à primeira vista, mas com alguns passos simples e ingredientes comuns, é possível devolver-lhe o brilho deixando ela como nova.

Quem nunca esqueceu uma panela no fogo, que atira a primeira pedra. O problema era limpar a bagunça depois, mas com essa dica infalível, sua dor nos braços vai acabar de uma vez por todas.

Com um preparo básico de limpeza, seu jogo de panelas vai ficar pronto para ser usado novamente, basta seguir essas dicas.

⁠O passo a passo para recuperar uma panela queimada e deixá-la como nova (é muito fácil)

Ao contrário do que muitos pensam, esfregar palha de aço ou esponjas rígidas, só vão estragar sua panela, principalmente as com material antiaderente.

Para preparar a mistura que será a salvação do seu dia a dia, é simples, você vai precisar de uma colher de chá de pasta de dente e bicarbonato de sódio, de qualquer marca, um pouco de casca de ovo em pó e suco e raspas de um limão.

Utilize um martelo ou objeto pesado para triturar as cascas de ovo até ficar um pó bem fino, misture aos demais ingredientes nessa ordem: pasta de dente, bicarbonato, raspas e suco de limão.

Misture tudo muito bem, até que vire uma massa homogênia, que pode variar a cor de acordo com os produtos utilizados, mas o resultado é o mesmo.

Agora é só espalhar bem nas crostas queimadas da panela e esfregar com uma esponja bem macia, para evitar que o produto seja danificado.

Esfregue por algum tempo, até a parte mais grossa ter se soltado e depois deixe o produto agir na panela por mais dez minutos.

Agora é só enxaguar em água corrente e voilà, sou panela vai estar brilhando novamente. Parece loucura, né? Mas garanto que essa mistura é milagrosa.

Panelas no lixo nunca mais, seu bolso agradece.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!