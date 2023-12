6 números mais sorteados na Mega da Virada que dão sorte às pessoas que jogam eles

Perto de completar 15 anos de concurso, internautas correm atrás para saber quais as dezenas que mais apareceram nas premiações passadas do concurso

Magno Oliver - 13 de dezembro de 2023

Próxima loteria está prevista para ter prêmio de R$ 32 milhões (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Mega da Virada é um sorteio especial da loteria brasileira que ocorre sempre no último dia do último mês do ano, uma referência em comemoração ao réveillon.

Ela atrai grande atenção do público e de apostadores devido ao prêmio de valor significativamente alto, geralmente na casa acima dos milhões de reais.

As pessoas participam com a esperança de iniciar o novo ano com uma mudança financeira positiva e também de vida.

A expectativa cria uma atmosfera de otimismo, alimentando o hábito de jogar e sonhar com a possibilidade de ganhar uma bolada que pode transformar vidas.

A Mega da Virada está com premiação prevista para R$ 550 milhões em 2023 e a busca no Google sobre os números que mais caíram no sorteio especial aumentou assustadoramente.

A equipe do departamento de Loterias da Caixa Econômica Federal divulgou uma tabela com os números mais sorteados até hoje na história da loteria especial de fim de ano.

Números Mais Sorteados Na Mega da Virada

Número 10 – Saiu em cinco concursos

Número 05 – Saiu em quatro concursos

Número 03 – Saiu em três concursos

Número 20 – Saiu em três concursos

Número 33 – Saiu em três concursos

Número 34 – Saiu em três concursos

Número 36 – Saiu em três concursos

Número 58 – Saiu em três concursos