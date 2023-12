Vereador do interior de Goiás é investigado por enviar nudes para servidora

Conteúdos teriam sido enviados pelo político em duas ocasiões, de acordo com delegado

Gabriella Pinheiro - 13 de dezembro de 2023

Vereador Valdeir Alves de Sousa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O vereador Valdeir Alves de Sousa (Republicanos), também conhecido como Deirim, está sendo investigado por assédio sexual pela Polícia Civil (PC), após mandar fotos e vídeos nu para uma servidora, em Doverlândia.

De acordo com o delegado da Polícia de Caiapônia e responsável pelo caso, Ramon Queiroz, o político teria enviado os conteúdos em duas ocasiões.

A primeira delas aconteceu durante um bate-papo no WhatsApp com a vítima em que o vereador afirmou que iria mandar algumas conversas dele com outra mulher para que a servidora verificasse se o bate-papo poderia causar problemas no casamento dele.

Na sequência, ele também teria pedido para que ela guardasse as conversas dele e da mulher em um pendrive.

Contudo, ao receber os conteúdos, a vítima notou que se tratavam de vídeos e fotos íntimas e pediu para que ele não mandasse mais, pois ela também é casada.

“Só você para me ajudar. Veja esse vídeo até o final. Estou ferrado, amiga. Não sei o que faço, só você para me ajudar”, escreveu.

A nova investida teria ocorrido dias depois, no último domingo (10), após uma confraternização da Câmara de Vereadores.

Na ocasião, de acordo com algumas testemunhas, o parlamentar teria encarado a mulher enquanto ela estava na piscina. Logo depois do evento, ao chegar em casa, a vítima recebeu mais fotos e vídeos do vereador sem roupa.

Devido a situação, ela contou o ocorrido ao marido e, posteriormente, denunciou o caso à Polícia Civil e à Câmara de Doverlândia.

O caso segue sendo investigado.