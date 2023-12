Sorte bate na porta e faz de goiano que jogou na loteria o mais novo milionário do Brasil

Com 15 acertos, apostador levou o prêmio de R$ 1,6 milhão

Samuel Leão - 14 de dezembro de 2023

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um goiano, do interior do estado, levou para casa uma bolada no sorteio da Lotofácil 2978, realizado nesta quarta-feira (13) pela Caixa Econômica Federal.

O sortudo da vez é de Pires do Rio e fez a aposta na Lotérica dos Milhões. Ao todo, foram acertados 15 números em um jogo simples, garantindo o prêmio de R$ 1,6 milhão.

Outra aposta ganhadora, que teve a mesma quantidade de acertos, foi feita em Caruaru (PE) e também levou o prêmio milionário. Os números sorteados foram: 05-06-07-10-12-13-14-15-16-17-20-21-23-24-25.

Já com 14 acertos, a edição teve um total de 333 ganhadores. Eles levaram para casa prêmios de R$ 2.026,93. Para a próxima edição, que ocorre nesta quinta-feira (14), o valor acumulado é de R$ 1.7 milhão.

Para apostar na Lotofácil, é necessário escolher de 15 a 20 números de um total de 25, sendo que o valor do jogo muda de acordo com a quantidade selecionada. Vale ressaltar que o jogador pode escolher ter a aposta sorteada aleatoriamente pelo sistema.

Além disso, é preciso ter acima de 18 anos e fazer o jogo em uma agência lotérica ou então pela internet, no site Caixa Econômica.