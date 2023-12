⁠Faça esse ar-condicionado caseiro e fique livre do calor sem precisar gastar muito

Já está passando da hora de deixar a casa geladinha sem gastar uma fortuna

Ruan Monyel - 15 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução /YouTubr/CM)

Com a chegada das altas temperaturas, muitas pessoas buscam maneiras eficazes de se refrescar sem comprometer o orçamento. Se está cansado do calor esse ar-condicionado caseiro é para você.

Já está passando da hora de deixar a casa geladinha sem gastar uma fortuna, e o melhor, com uma mão de obra rápida e pratica, em poucos minutos já vai poder se refrescar.

Tá sem grana para o aparelho convencional? Com alguns materiais simples e um pouco de criatividade, é possível desfrutar de um ambiente agradável. Leia e descubra.

O tradicional ventilador já não consegue aliviar o calorão. O vento produzido pelo eletrodoméstico parece sair de um forno devido a alta temperatura.

Mas relaxa, seus problemas estão prestes a ser solucionados e as noites de sono mais confortáveis já são realidade. Faça o seu ar-condicionado caseiro e de baixo custo, com materiais do dia a dia.

A dica veio do canal CM Faça sem segredo no Youtube, onde o proprietário Carlos Machado nos ensina a criar o equipamento de forma prática e rápida.

Você vai precisar de um pote de plástico grande com tampa, um pedaço de cano PVC com cerca de 10 centímetros, um ventilador portátil (encontrado facilmente na internet) e o gelo tradicional.

Na tampa do recipiente faça a marcação do tamanho do ventilador e recorte, na parte mais alta do pote faça um furo para colocar o cano PVC.

Depois de feito, basta adicionar o gelo até o pote ficar completamente cheio, ai, é só ligar o ventilador que fica na superfície e seu ar-condicionado caseiro está pronto para ser utilizado.

Para comprovar a efetividade da engenhoca, Carlos coloca um termômetro em frente ao ar que sai do equipamento e ele marca quase instantaneamente 14 graus.

Soluções para amenizar o calor são sempre bem vindas, ainda mais quando elas não pesam no bolso do consumidor.

Confira o vídeo e corra para fazer o seu.

