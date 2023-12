Esses são os detalhes sobre o novo concurso da GCM com 1.000 vagas em Goiânia

Lançamento do edital deve acontecer ainda no início de 2024

Gabriella Pinheiro - 15 de dezembro de 2023

Guarda posa de costas ao lado de viatura da GCM. (Foto: Divulgação / GCM)

Esperado por muitos goianienses, o novo concurso público da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) já tem data para ser lançado.

A expectativa é que mais de mil vagas – sendo 100 delas destinadas para início imediato e 900 para formação de cadastro de reserva – sejam ofertadas no certame, conforme o estudo financeiro publicado pelo Paço Municipal no Diário Oficial do Município na terça-feira (12).

De acordo com o comandante da GCM de Goiânia, Wellington Paranhos, ao Jornal Opção, o lançamento do edital deve acontecer ainda em janeiro de 2024.

“Precisamos muito deste novo concurso e a expectativa é de que o edital deva ser lançado no começo de 2024, com 100 vagas para início imediato e mais 900 para cadastro de reserva”, disse.

Segundo o comandante, a previsão é que o salário inicial seja de R$ 3,7 mil, conforme prevê o plano de carreira da GCM.

Em publicação nas redes sociais, o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, que também é um guarda civil, comemorou a decisão e afirmou que o concurso aliviará a sobrecarga de trabalho dos agentes.

“O aumento do contingente de guardas civis metropolitanos traduz-se em maior segurança nas ruas, intensificação do patrulhamento em comércios e residências, proporcionando assim um ambiente mais seguro para a população. Além disso, a renovação do quadro da GCM alivia a sobrecarga de trabalho dos nossos guardas civis metropolitanos”, destacou.