Funcionário encontra homem morto dentro do banheiro de quarto de hotel

Chuveiro estava ligado, o que causou estranheza nos colaboradores

Samuel Leão - 15 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Sora Shimazaki/Pexels)

No começo da noite desta quinta-feira (14), um homem, de 34 anos, foi encontrado morto no banheiro de um quarto de hotel, onde estava hospedado. O caso aconteceu em Rio Verde.

Por volta das 14h, uma camareira foi até o local para fazer a faxina mas, ao adentrar o quarto, ouviu o chuveiro ligado e decidiu retornar depois.

Já por volta das 17h, outro funcionário foi até o quarto para avisar que o horário de estadia do homem já havia vencido. No entanto, ao entrar no cômodo, novamente ouviu o chuveiro ligado.

Ele decidiu verificar e encontrou o hóspede caído no box do banheiro, já aparentando estar sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi solicitado.

Após constatar o óbito, a Polícia Civil (PC) foi acionada para realizar a perícia do caso.

Agentes do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) compareceram e acompanharam o ocorrido. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve presente e fez o recolhimento do corpo.