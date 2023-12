Motorista de aplicativo que anda devagar encontra passageira apressada e algo inédito acontece

Ela tinha a pressa, um sonho, um condutor lento na sua frente e a vontade de chegar logo ao destino. Veja no que deu!

Magno Oliver - 16 de dezembro de 2023

(Imagem: Reprodução/ JornalExtra)

Uma situação um tanto quanto inusitada e perigosa aconteceu enquanto uma passageira se locomovia até o aeroporto em uma viagem com um motorista de transporte de passageiros por aplicativo.

A mulher acabou tendo voz de prisão decretada, além de ser acusada de sequestrar o próprio Uber – que se tratava de um motorista muito “lento” na condução da viagem ao aeroporto de Austin-Bergstrom (Texas, EUA).

Neusha Afkami, de 27 anos, havia embarcado no veículo na entrada de seu hotel, na madrugada de domingo (10/12).

Mas durante o trajeto, o motorista, que não foi identificado, notou a embarcante preocupada por demais com o tempo do trajeto que julgava lento demais.

Em seguida, em um ataque de raiva, Neusha pegou o celular do condutor e o jogou pela janela, fazendo-o parar imediatamente.

Quando o homem saiu do carro, a passageira assumiu o volante do Chevrolet Cruze 2016 e pisou fundo no acelerador, deixando o dono do carro para trás com o celular na mão.

“Preciso chegar ao aeroporto, então vou pegar seu carro e deixá-lo na Southwest Airlines!”, gritou ela ao motorista do Uber, segundo registro nos documentos policiais.

Neusha foi tão rápida que ainda conseguiu arrumar um tempinho para fazer compras. Gastou US$ 130 (aproximadamente R$ 645) em uma loja do aeroporto usando o cartão de crédito do motorista.

Ao chegar no destino final, ela acabou deixando o carro na frente do terminal, segundo relatou a reportagem da CBS Austin.

As autoridades policiais foram notificadas sobre o paradeiro da apressadinha e então decretaram prisão antes mesmo de conseguir embarcar no voo.

A polícia conseguiu recuperar todos os itens comprados por ela com o cartão do condutor do Uber durante o sequestro relâmpago do veículo.