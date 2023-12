Esgoto à céu aberto no Parque JK causa revolta em moradores: ‘quem quiser caminhar, tem que colocar galocha’

Ao Portal 6, Saneago revelou o que provocou o vazamento e responsabilizou proprietários que vivem na região

Davi Galvão - 17 de dezembro de 2023

Registro do esgoto à céu aberto no Parque JK. (Foto: Reprodução)

Um dos cartões postais mais conhecidos da cidade, o Parque JK é uma das opções de lazer de várias famílias anapolinas, que aproveitam o espaço para terem um maior contato com a natureza, praticar esportes ou simplesmente relaxar um pouco.

Porém, não são raras as reclamações e denúncias feitas por quem frequenta o local. O problema da vez – que estaria longe de ser inédito – é o forte mau cheiro e a sujeira, ambos causados pelo extravasamento de pontos de esgoto.

Em imagens enviadas ao Portal 6, gravadas nesta sexta-feira (15), moradores da região, que preferiram se manter sob anonimato, denunciaram que o parque se encontra com dejetos das tubulações à céu aberto.

De acordo com os frequentadores, o problema se iniciou na última quinta-feira (07). É possível ver nas imagens que a trilha para caminhada ficou coberta com lama e água de esgoto.

“O odor está insuportável e a pista de caminhada você viu como que está. Se o cara quiser vir caminhar aqui, vai ter que colocar bota, galocha”, afirmou um dos denunciantes.

“Essa não é a primeira vez que vaza esgoto no parque. É um problema que tem de forma recorrente aqui no parque. Da última vez, vazou um monte para dentro do lago”, continuou.

Com relação ao último vazamento, moradores afirmaram que a Saneago enviou uma equipe que resolveu o problema, porém nada foi feito com relação aos dejetos que haviam sido expelidos.

Em tempo

Questionada pela reportagem, a Saneago afirmou o extravasamento dos pontos de esgoto ocorreram na terça-feira (12), e o problema foi resolvido no mesmo dia.

A companhia ainda declarou que o problema foi ocasionado pelo mau uso da rede, que os proprietários dos imóveis responsáveis foram notificados e que outras vistorias serão realizadas na região.

A empresa porém, não respondeu acerca do que seria feito para tratar dos dejetos que ainda são encontrados no local.

O Portal 6 também procurou a Prefeitura de Anápolis para saber se algo poderia ser feito por parte da Administração Municipal para acabar com o problema, porém, mais uma vez, não obteve retorno.

Confira a nota da Saneago na íntegra

A Saneago informa que os extravasamentos de esgoto no Parque JK foram ocasionados pelo mau uso da rede, que tem dimensionamento para receber apenas o esgotamento sanitário. Esclarecemos que a interligação da tubulação de água das chuvas na rede de esgoto, bem como o descarte de lixo, objetos e gorduras nos ralos, pias e vasos sanitários provocam extravasamentos e obstruções nas tubulações do sistema de esgoto. A Companhia explica que os proprietários dos imóveis responsáveis foram notificados e que outras vistorias serão realizadas na região. Ressaltamos, ainda, que as desobstruções foram executadas no mesmo dia em que ocorreram os vazamentos, terça-feira (12). Por fim, a Companhia solicita a cooperação da população no sentido de não jogar lixo nas redes de esgoto para evitar novas obstruções.