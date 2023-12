6 cursos técnicos que mais vão receber bem em 2024

Carreiras estão cotadas para remunerações com maior destaque a partir do ano que se inicia

Magno Oliver - 19 de dezembro de 2023

Existem alguns cursos técnicos que muita gente não sabe, mas que vão receber valorização e passar a pagar bem seus profissionais no ano de 2024.

A busca por uma capacitação técnica tem se destacado cada vez mais no mercado de trabalho como um caminho promissor para alcançar estabilidade financeira.

Essas carreiras oferecem especialização com uma formação voltada para a prática e, em muitos casos, salários bastante atrativos para sobreviver e pagar as contas.

1. Manutenção Automotiva

Em estudo recente publicado pelo SENAI, essa área de técnico em mecânica veicular tem duração de dois anos e projeta melhora financeira para quem atua no ramo. No entanto, com as mudanças de estrutura nos novos modelos de veículos, a demanda por profissionais capacitados subiu consideravelmente.

2. Técnico em Telecomunicações

Com a nova internet 5G, a demanda por profissionais que atuam no setor da comunicação vai crescer bastante. Esses profissionais são primordiais para manter a infraestrutura das telecomunicações aprimorada e em bom estado de funcionamento.

3. Técnico em Enfermagem

O atual contexto social tem destacado a importância e urgência de contratação de mais profissionais da área de Técnico em Enfermagem. Contudo, o cargo teve aumento salarial e a atuação deles garante mais qualidade e eficiência dos serviços de saúde.

4. Manutenção de Aeronaves

O mercado de trabalho tem demandado bastante mão de obra na área de profissionais de montagem de sistemas e estruturas de aeronaves. Porém, o curso técnico de Manutenção de Aeronaves ganhou destaque a nível mundial, que exige conhecimento de equipamentos e garante boas remunerações.

5. Técnico em Segurança do Trabalho

Com foco na prevenção de acidentes e garantia de ambientes de trabalho seguros, os técnicos em segurança do trabalho estão presentes em várias empresas e de vários setores.

6. Técnico em Radiologia

Por fim, profissionais nessa área desempenham um papel crucial em hospitais e clínicas, operando equipamentos de diagnóstico por imagem.

No entanto, com a crescente demanda por serviços de saúde, técnicos em radiologia bem treinados podem ganhar mais de R$ 5.399,57 reais por mês.

