Disputa anima fim de ano na Câmara Municipal de Goiânia

Pedro Hara - 19 de dezembro de 2023

Câmara Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Goiânia)

Vaga desde que Clécio Alves (Republicanos) assumiu o mandato de deputado estadual, a disputa pela cadeira de 1° vice-presidente da Câmara de Goiânia está agitando os corredores da Casa neste final de ano.

Não são poucos os que estão interessados em ocupar o cargo e a concorrência deve gerar conversas intensas e negociações.

Rápidas apurou que Isaías Ribeiro (Republicanos) é o favorito do Paço Municipal para ocupar o posto. Atualmente, ele é 2° vice-presidente e não seria um salto tão grande caso trocasse de lugar.

Outro ponto que pesa a favor de Isaías Ribeiro é a fidelidade ao Paço Municipal, possibilidade que agrada Rogério Cruz (Republicanos).

Quem também está de olho na vaga é Sabrina Garcez (Republicanos). Ela é considerada pelos pares como uma política ‘bastante hábil’ e que conhece como poucos os meandros da Casa. Garcez também já presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), uma das mais importantes da Câmara.

Henrique Alves (MDB) e Dr. Gian (MDB) são outros dois nomes que estão no páreo, mas correm por fora. Ambos são considerados ‘negociadores’ e transitam bem entre os pares.

Kátia Maria também está na briga, mas por ser oposição a Rogério Cruz o nome não agrada ao Paço Municipal, que deseja indicar alguém que esteja alinhado aos interesses da Administração Municipal.

Júlio Pina, Coronel Adailton e Wagner Camargo Neto saem vitoriosos

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) indeferiu um pedido do PRTB para cassar os mandatos dos deputados estaduais Júlio Pina, Coronel Adailton e Wagner Camargo Neto.

Eles foram eleitos pelo partido em 2022, mas migraram para o Solidariedade logo após o pleito, pois o PRTB não atingiu a cláusula de barreira.

Servidores preparam boicote a festa de Roberto Naves

A Rápidas teve acesso a prints de grupos de WhatsApp em que servidores municipais da Prefeitura e Câmara organizam boicote à festa que Roberto Naves prepara para eles.

O motivo, além da repulsa que o prefeito desperta na categoria, é o impedimento de se levar familiares ao evento.

Presidente do SindiAnápolis, Grattony Gratão comentou a situação com a Rápidas. Segundo ele, a entidade não tem como intervir na situação.

Fred Rodrigues convoca manifestação contra cassação

Cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o deputado estadual Fred Rodrigues (DC), convocou uma manifestação contra a decisão da corte.

O ato está marcado para esta terça-feira (19), às 19h na esplanada principal da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Nova opção cultural de Goiás é inaugurada pelo Iphan

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) inaugurou recentemente um museu a céu aberto na Cidade de Goiás.

As peças expostas são ruínas de um povoado do século XVIII, que ficam no meio de uma fazenda, a cerca de 13 km do centro histórico do município.

Nota 10

Para Secretaria de Cultura de Aparecida de Goiânia, que realizou neste final de semana a primeira edição do Circuito Gastrô, que contou com mais de 20 restaurantes participantes.

Além das opções gastronômicas, a noite foi embalada com o show da banda Falamansa, que agitou o público com os diversos sucessos do grupo.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia. As chuvas que caíram na capital expuseram a fragilidade dos semáforos, que ficam inoperantes e provocando transtornos no trânsito