Sem conseguir atendimento para filha, homem é preso após quebradeira em hospital de Goiânia

Suspeito teria se revoltado com demora de funcionários. Dois ficaram feridos

Da Redação - 19 de dezembro de 2023

Homem teria danificado diversos objetos em hospital, após acesso de fúria. (Foto: Reprodução)

Um homem está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) em Goiânia, após dar início a uma quebradeira dentro de um hospital no setor Jardim América.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (19), por volta das 10h. O suspeito, de 46 anos, teria se revoltado com a equipe médica, após horas de espera para que a filha fosse atendida.

Na ocasião, ele estava com a filha na unidade de saúde, que apresentava um quadro de convulsões. No entanto, o pai teria alegado que os profissionais do local estariam se recusando a atender a familiar.

Assim, o homem teria dado início a uma “quebradeira” na recepção do local, em um ataque de fúria, ferindo ao menos dois funcionários e destruindo objetos do hospital.

Foram danificados pelo menos uma impressora, um suporte para copos plásticos. Uma divisória de vidro na recepção da unidade médica também foi destruída com as ações do suspeito.

Após intervenção da Guarda Civil Municipal (GCM), tanto os funcionários feridos quanto o pai foram encaminhados para a delegacia.

Dessa forma, o homem foi preso e deve responder pelos crimes de lesão corporal e dano qualificado com violência à pessoa.