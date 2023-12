⁠Fazendo isso você desentope as bocas do fogão rapidinho (é muito fácil)

Embora pareça complicado, com apenas um ingrediente é possível deixar as chamas como novas

Ruan Monyel - 20 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Youtube/Culinária sem segredo)

Muitas vezes, ao cozinhar diariamente, nos deparamos com um problema comum, mas que pode ser uma tremenda dor de cabeça: as bocas do fogão entupidas.

A obstrução das chamas por restos de alimentos prejudicam o desempenho do eletrodoméstico e até mesmo interferem no tempo de preparo da comida e na economia do gás.

Embora pareça complicado, com apenas um ingrediente é possível deixar as chamas como novas e você, provavelmente, já tem ele guardado em sua casa.

Quando tal situação acontece, não é necessário chamar um profissional para resolver esse contratempo. Com alguns passos simples e apenas um ingrediente o problema ficará no passado.

Primeiramente, desligue o fogão e deixe-o esfriar antes de começar todo o processo, pois, alguns itens que têm contato com fogo terão de ser manuseados.

Antes de desentupir o eletrodomésticos, deve-se fazer uma limpeza externa para a retirada de todas as sujeiras e restos de alimentos que colaboram para a obstrução.

Retire o queimador e o espaçador de chamar e realize a limpeza superficial com o desentupidor de arame ou um palito de dente.

Após a retirada do queimador, basta pegar um limão e pingar algumas gotinhas diretamente na saída de gás.

Diferente dos desentupidores disponíveis no mercado, a acidez da fruta age diretamente na remoção das sujeiras mais profundas.

Deixe o limão agir por volta de 5 minutos ou um pouco mais, antes de ligar o fogo, dando tempo para que ele aja como esperado.

Recoloque as peças e ligue o fogão, a diferença é mágica e vai te deixar de queixo caído. A altura e potência das chamas será visível.

Lembrando que a dica é válida para fogões tradicionais a gás, não sendo recomendada para eletrodomésticos por indução ou cooktop.

