6 galãs dos anos 90 que até hoje arrancam suspiros e mexem com nossa imaginação

Performances marcantes e charme irresistível garantem que eles permaneçam arrancando suspiros dos fãs até hoje

Ruan Monyel - 20 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Colagem Pinterest)

Os anos 90 foram marcados por uma explosão de cultura pop, ascensão das novelas e, é claro, ícones de beleza que conquistaram os corações da mulherada por todo país.

Nessa década, surgiram galãs que encantaram na tela e também deixaram uma marca na imaginação dos espectadores, onde muitos deles, mesmo depois de mais velhos, ainda são alvos dos desejos das pessoas.

Eles não apenas marcaram uma época como ícones de beleza e talento, mas as performances marcantes e charme irresistível garantem que permaneçam arrancando suspiros dos fãs até hoje.

6 galãs dos anos 90 que até hoje arrancam suspiros e mexem com nossa imaginação

1. Leonardo DiCaprio

Abrindo a lista, quem consegue esquecer o incrível papel de Leonardo DiCaprio em “Titanic”? O charme e talento tornaram ele um dos homens mais desejados da época.

Os olhos penetrantes de DiCaprio continuam a fazer dele um galã atemporal, embora ele esteja com 49 anos, é notório que está envelhecendo igual vinho.

2. Brad Pitt

Com um sorriso cativante e um corpo escultural, Brad Pitt conquistou o público nos anos 90, afinal, quem poderia resistir ao charme do ator, não é mesmo?

Brad, atualmente com 60 anos de idade, é um exemplo de beleza que transcende as décadas, mantendo-se como um daddy digno de todos os olhares.

3. Johnny Depp

Com seus personagens excêntricos e estilo único, Johnny Depp deixou sua marca em grandes produções da década de 90, embora atue brilhantemente em filmes dessa geração.

Depp conquista admiradores devido ao talento excepcional e magnetismo no olhar que perdura até os dias atuais.

4. Mateus Carrieri

Responsável por arrancar suspiros nas novelas dos anos 90, Mateus Carrieri, hoje com 56 anos de idade, ainda é considerado símbolo sexual da geração.

Afastado da tv, hoje ele concilia sua carreira de dublador com o teatro e segue rotina rígida na academia como instrutor, isso explica a boa forma para a idade.

5. Leonardo Vieira

O galã estreou na novela “Renascer” em 1993 e saiu do anonimato para o novo queridinho do Brasil.

Embora atualmente ele esteja distante dos holofotes, ainda é um alvo do desejo entre muitas pessoas e mesmo com 54 anos de idade, mantém uma forma física invejável.

6. Tom Cruise

Por fim, o galã Tom Cruise dominou os anos 90 com inúmeras produções que arrancavam suspiros.

As habilidades atléticas tornaram-no inesquecível mesmo com 61 anos. Cruise também recebeu o título de homem mais sexy do mundo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!