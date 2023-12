Motorista toma atitude inesperada após não conseguir lugar para estacionar

"Eu acho que faria o mesmo", comentou um internauta em apoio

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2023

(Imagem: Reprodução/Instagram/ Viralizou)

Um motorista passou por uma situação inusitada no trânsito e acabou viralizando nas redes sociais com a atitude que tomou.

O perfil no Instagram de informação e entretenimento @Viralizou publicou um vídeo que rendeu comentários entre os seguidores.

Trata-se de um homem que estacionou o veículo em uma rua movimentada e não conseguiu estacionar de forma correta na vaga indicada.

Enfurecido, ele resolve arrastar o carro de luxo que conduzia com as próprias mãos. No vídeo, ele segura na lataria e começa a puxar o enorme veículo.

“Foi para frente, foi para trás. Então o rapaz foi para a parte traseira e arrastou o carro com as próprias mãos até encaixar na vaga.”, conta o narrador.

A publicação rendeu milhares de visualizações, curtidas e comentários dos internautas. Muita gente se identificou com o desespero e incômodos causados pela situação.

Uma seguidora disse: “Eu acho que faria o mesmo (risos)”. “Quando eu começar a treinar não direi nada, mas haverá sinais”, comentou um outro internauta.

Outro seguidor pontuou sobre o carro: “Um celta já é difícil puxar pro lado assim, imagina esse carro 😂😂😂”.

Confira o vídeo completo: