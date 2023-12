O modo de você mesmo deixar o ar-condicionado mais potente e gelado

Truque simples e caseiro pode melhorar muito os seus dias de calor

Gabriella Licia - 20 de dezembro de 2023

(Foto: Freepik/Life for Stock)

Se você tem um ar-condicionado em casa ou no trabalho já deve ter ouvido falar que, com o passar do tempo, ele pode começar a apresentar um baixo desempenho.

Neste momento de altas temperaturas, é impossível ficar confortável sem a presença de uma boa ventilação e, claro, aquele arzinho gelado, certo? Mas você já se perguntou como potencializar ele, melhorando seu funcionamento?

Existe um truque caseiro muito simples e que muitas pessoas ainda não sabem como funciona. A ação super prática pode melhorar até mesmo a qualidade do ar, além de deixá-lo mais gelado.

Vale ressaltar que pessoas que sofrem com alergias e problemas respiratórios também vão adorar essa dica. Ficou curioso e quer entender como? Então confira o passo a passo abaixo! Olha só!

O modo de você mesmo deixar o ar-condicionado mais potente e gelado:

Bom, a primeira coisa que precisará ter em casa é água, sabão e força de vontade. Nada mais!

O truque consiste em abrir a parte do filtro do ar-condicionado e conferir como está a sujeira do mecanismo. Retire todas as partes removíveis e lave bem com água e sabão.

Retirando todas as impurezas, o eletrodoméstico conseguirá voltar a filtrar bem o ar e liberar o vento gelado refrescante que tanto amamos.

Depois que sair toda a sujeira, deixe as peças secando naturalmente e coloque novamente no ar-condicionado. Você perceberá como a funcionalidade melhorará.

Inclusive, uma digital influencer decidiu gravar um vídeo mostrando detalhadamente a forma de realizar o processo. Confira abaixo!