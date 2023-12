Se alguém te deve dinheiro, você pode fazer isso para receber de volta

Por mais informal que seja a dívida e você não saiba como levar isso adiante na Justiça, há uma forma prática de obter provas

Gabriella Licia - 20 de dezembro de 2023

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Você tem enfrentado problemas com alguém que te deve dinheiro? Apesar de ser uma situação horrível, saiba que existe um método muito simples para recuperar a grana sem precisar discutir com ninguém.

Por mais informal que seja a dívida e você não saiba como levar isso adiante na Justiça, há uma forma prática de obter provas contra esse alguém e resolver isso perante as autoridades.

Com esse mecanismo, você não precisará mais sofrer por meses implorando ou ameaçando para que essa pessoa tome uma atitude e resolva as pendências. Bastará ter um advogado ao seu lado, um celular e tudo terminará bem.

Quer saber como funciona o truque? Então confira o passo a passo abaixo e nunca mais sofra com os caloteiros. Olha só!

Se alguém te deve dinheiro, você pode fazer isso para receber:

Primeiro, envie uma mensagem dizendo a seguinte frase: “eu estou precisando muito do dinheiro que você está me devendo. Os dois mil reais estão me fazendo falta. Favor, pagar urgentemente”.

Por mais que não seja R$ 2 mil reais a dívida, diga isso (a não ser que seja um valor superior a R$ 2 mil. Neste caso, aumente ainda mais).

A pessoa logo irá responder qual o verdadeiro valor que deve e que pagará quando possível, certo?

É neste momento que você conseguirá todas as capturas de tela necessárias para comprovar às autoridades sobre a dívida.

Isso porque, com o celular em mãos, no cartório é possível autenticar os prints e utilizar no processo judicial. Assim, não haverá mais escapatórias para fugir do pagamento e você receberá o seu dinheiro de volta.

O truque é infalível e basta ter um bom advogado ao lado para dar andamento ao trâmite. Não precisa sentir medo! O seu dinheiro voltará para o seu bolso!

