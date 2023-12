Caiado vai pessoalmente prestar apoio à empresária Mariana Perdomo

Estabelecimento esteve em evidência nos últimos dias, após a marca ser inicialmente relacionada à mortes por envenenamento

Augusto Araújo - 21 de dezembro de 2023

Ronaldo Caiado (UB) irá visitar loja de empresária Mariana Perdomo. (Montagem: Reprodução)

O governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou que fará uma visita à loja Perdomo Doces, para prestar apoio à empresária Mariana Perdomo.

O nome do estabelecimento esteve em evidência nos últimos dias, após a marca ser inicialmente relacionada à morte de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e da mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 86 anos, no último domingo (17).

Contudo, a Polícia Civil (PC) descartou o envolvimento dos produtos da franquia no caso, na última terça-feira (19), e prendeu a advogada Amanda Partata no dia seguinte, sob a suspeita de ter envenenado as vítimas.

O encontro está previsto para às 09h20. Logo em seguida, será realizada uma coletiva de imprensa.

A própria Mariana Perdomo, por sua vez, fez declarações a jornalistas nesta quinta-feira (21), apontando que está com o “coração em paz” após a identificação da provável autora do crime.

“O que me sustentou foi acreditar que Deus tinha um propósito nisso tudo. O impacto foi muito grande, mas não se compara a perder uma vida”, desabafou.