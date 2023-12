‘Quem bebe e dirige é bandido’, desabafa Vanderic ao mostrar acidente em redes sociais

Titular da DICT ainda criticou quem defende penas mais brandas para infratores

Davi Galvão - 21 de dezembro de 2023

Delegado Manoel Vanderic é o titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito. (Foto: Divulgação)

Em um uma publicação recente nas redes sociais, o delegado Manoel Vanderic, responsável pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), foi firme em reafirmar, categoricamente, a opinião que nutre sobre quem mistura álcool e direção.

Nas imagens, que acompanham o texto, é possível ver um acidente automobilístico, no qual um veículo colidiu com um poste, chegando a derrubar o mesmo. O pai do motorista envolvido também afirmou que o filho passou o dia consumindo bebidas alcóolicas com os amigos.

“Não existe meio criminoso ou bandido só um pouquinho […] Quem bebe e dirige é criminoso e assim deveria ser tratado onde esteja. Principalmente pelos amigos e família. E muito mais por quem é policial. Quem gosta, protege. Aquele que incentiva você a entrar no mundo do crime não é amigo. Não tem volta!”, pontuou Vanderic.

O delegado ainda se posicionou contra aqueles que criticam a rigidez nas consequências e punições, afirmando que, por vezes, são tão culpados quanto os que buscam defender.

“Quando vejo comentários ou críticas contra o combate rigoroso da embriaguez ao volante, identifico que sempre são dos próprios bandidos que tentam justificar seus impropérios”, continuou.

Em tempo

Recentemente, Vanderic chegou a denunciar casos de violência contra os agentes da DICT, durante abordagens realizadas pela equipe.

“Esses casos tem se tornado frequentes, do passageiro e do motorista resistirem, desacatarem, lesionarem os policiais. E hoje em dia, a gente tem uma série de restrições em relação a manipulação do preso. Então hoje o policial apanha mas não pode revidar”, afirmou Vanderic

“Trabalhar com criminoso já é difícil, agora com criminoso bêbado, é muito mais difícil e cansativo”, continuou o titular.